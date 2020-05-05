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З'явилися кадри зі зйомок другого сезону Мандалорця

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Мандалорець - фото 1
Мандалорець / lifehacker

У мережі з'явилися кадри зі зйомок другого сезону серіалу Мандалорець. Знімки опублікували режисери проєкту Роберт Родрігес і Пейтон Рід на своїх сторінках у Twitter.

Режисери проєкту показали нові кадри зі знімального майданчика Мандалорця.

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Родрігес показав селфі з лялькою "Малюка Йоди" і зазначив, що йому випало працювати з "найбільшою зіркою у всесвіті". Пейтон зняв на своєму режисерському кріслі шолом головного героя серіалу.

За сюжетом серіалу, найманець вирішив захищати інопланетне немовля. Події розгортаються у всесвіті Зоряних воєн. Очікується, що другий сезон серіалу вийде на екрани в жовтні 2020 року. Чутки про розробку третього сезону з'явилися після того, як ЗМІ повідомили про закінчення зйомок другого сезону. Стрімінговий сервіс Disney + встиг завершити виробництво Мандалорця на початку березня, незадовго до того, як були прийняті карантинні заходи.

З'явилися кадри зі зйомок другого сезону Мандалорця - фото 402218

З'явилися кадри зі зйомок другого сезону Мандалорця - фото 402219

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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