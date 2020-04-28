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Другий сезон Відьмака: шоуранерка поділилась деталями

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Відьмак 2 сезон, деталі - фото 1
Відьмак 2 сезон, деталі

Серіал "Відьмак" викликав справжній шквал обговорень у мережі, адже у світі чимало фанатів однойменних ігор та книг Анджея Сапковського. Тож в очікуванні другого сезону шоуранери вирішили підігріти інтерес та поділилась цікавими деталями сюжету.

Виконавчий продюсер проєкту "Відьмак" Лорен Шмідт Хіссріх продовжує на своєму профілі в соцмережі Twitter ділитись цікавинками щодо продовження серіалу. Цього разу шоуранерка розповіла, що новий сезон більше розкриє антагоністів, а саме історію Кагира та Фрінгілли.

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Зважаючи на те, що зйомки другого сезону зараз призупинені через пандемію коронавірусу, то такі деталі не можуть не тішити глядачів.

"Не можу дочекатись, коли зможу глибше розкрити Кагира та Фрінгіллу в другому сезоні... Хто вони такі, чому Нільфгард такий важливий для них і як це на них вплине... Це одна із моїх улюблених частин нового сезону".

Фрінгілла Віго – чародійка, яка перейшла на службу Нільфгарду і пішли проти колишніх подруг. Її роль в серіалі виконала Мімі Ндівені.

Кагир – молодий нільфагардський лицар, який в серіалі шукав принцесу Цирі. Цього персонажа на екрані зіграв Імон Феррен.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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