Другий сезон Відьмака: шоуранерка поділилась деталями

Серіал "Відьмак" викликав справжній шквал обговорень у мережі, адже у світі чимало фанатів однойменних ігор та книг Анджея Сапковського. Тож в очікуванні другого сезону шоуранери вирішили підігріти інтерес та поділилась цікавими деталями сюжету.

Виконавчий продюсер проєкту "Відьмак" Лорен Шмідт Хіссріх продовжує на своєму профілі в соцмережі Twitter ділитись цікавинками щодо продовження серіалу. Цього разу шоуранерка розповіла, що новий сезон більше розкриє антагоністів, а саме історію Кагира та Фрінгілли.

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Зважаючи на те, що зйомки другого сезону зараз призупинені через пандемію коронавірусу, то такі деталі не можуть не тішити глядачів.

"Не можу дочекатись, коли зможу глибше розкрити Кагира та Фрінгіллу в другому сезоні... Хто вони такі, чому Нільфгард такий важливий для них і як це на них вплине... Це одна із моїх улюблених частин нового сезону".

I can't wait to dig deeper into Cahir and Fringilla in S2... who they are, why Nilfgaard is important to them, and where they'll go from here.... it's one of my favorite parts of the new season. #QuarantineWatchParty #TheWitcher — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020

Фрінгілла Віго – чародійка, яка перейшла на службу Нільфгарду і пішли проти колишніх подруг. Її роль в серіалі виконала Мімі Ндівені.

Кагир – молодий нільфагардський лицар, який в серіалі шукав принцесу Цирі. Цього персонажа на екрані зіграв Імон Феррен.

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