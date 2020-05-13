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З'явилися деталі про новий Volkswagen Golf GTI: що чекає на покупця?

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Новий Volkswagen Golf матиме під капотом 245 "конячок" - фото 1
Новий Volkswagen Golf матиме під капотом 245 "конячок"

Британське видання Autocar поділилося деякими подробицями про "заряджений" хетчбек Volkswagen Golf GTI нового покоління. Журналісти поїздили на передсерійному прототипі моделі і порівняли його з машиною попереднього покоління.

В основі "восьмого" Volkswagen Golf GTI лежить та ж модульна архітектура MQB, що і у попереднього хетчбека, але дещо модернізована. Спереду замість сталевого підрамника встановлений алюмінієвий. Він повторює деталь, розроблену для лімітованого Golf GTI Clubsport S, важить на три кілограми менше, ніж звичайний, і забезпечує жорсткішу основу для кріплення електромеханічного підсилювача керма (для нього повністю переписаний керуючий софт) і амортизаційних стійок. При цьому підвіска Golf GTI занижена на 15 міліметрів, а її кінематика переглянута.

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Новий Golf GTI зберіг передній привід, а отже його головними суперниками як і раніше є Ford Focus ST, Honda Civic Type R і Renault Mégane RS. Доведенням їздових якостей хетчбека займався Карстен Шебсдат, який встиг попрацювати над Porsche 911 GT3 RS 4.0.

З'явилися деталі про новий Volkswagen Golf GTI: що чекає на покупця? - фото 403808

Головне нововведення Golf GTI – система VDM (Vehicle Dynamics Manager), яка централізовано контролює роботу підсилювача керма, дросельної заслінки, коробки передач, електронного блокування диференціалу XDS і опціональних адаптивних амортизаторів DCC. За словами виробника, VDM дозволяє точніше дозувати величину моменту на передніх колесах, оскільки у розрахунок приймається більше різних факторів.

Як і раніше є можливість вибору їздових режимів: до Comfort, Eco і Sport додався персоналізований Individual, який налаштовується за допомогою повзунка на центральному дисплеї.

Всупереч прогнозам хот-хетч не отримав 48-вольтну помірну гібридну систему: під капотом Volkswagen Golf GTI нового покоління встановлена ​​2,0-літрова "турбочетвірка" EA888, розвиваюча 245 кінських сил і 370 Нм крутного моменту. Стільки ж агрегат видавав і на попередньому Golf GTI Performance. У пару до мотора запропонують або шестиступінчасту "механіку", або семиступінчастий "преселектив" DSG. З місця до ста Golf GTI розганяється за 6,2 секунди (колишній машині було потрібно 6,5 секунди), а його максимальна швидкість складає 250 кілометрів на годину.

З'явилися деталі про новий Volkswagen Golf GTI: що чекає на покупця? - фото 403807

Журналісти Autocar особливо відзначили чіпкість задньої осі в поворотах, стабільність на високій швидкості і відсутність яскраво вираженої недостатньої маневреності. Хетчбек поводиться передбачувано при різких перебудуваннях і витримує колосальні бічні перевантаження. Підвіска затиснута, в порівнянні зі звичайним "Гольфом", але залишається достатньою комфортною для щоденних поїздок.

У продаж новий Volkswagen Golf GTI надійде восени цього року. Ціна в Великобританії – 29 900 фунтів стерлінгів.

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Джерело: Autocar
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