Невправний водій розбив VW Passat на рівному місці за одну мить: епічне відео

У мережі з'явився запис з камери спостереження, яка зафіксувала досить ефектне ДТП. Водій універсала VW Passat B8 буквально на рівному місці знищив свій автомобіль. Причому зробив він це без будь-чиєї допомоги.

Випадок стався на одному з підземних паркінгів у Швейцарії. На ролику видно, як водій срібного Passat швидко в'їжджає на парковку, але не вписується в поворот і чіпляється об стіну. Після цього він починає судорожно крутити кермо, і машину кидає з боку в бік. Проїзд досить вузький, тому буквально кожен маневр супроводжується серйозним ударом автомобіля про бетон.

І ще: У новій Tesla Model 3 відвалився кермо під час руху: фотофакт

Через мить автомобіліст зупиняється, і все б нічого, але потім він з незрозумілих причин починає здавати назад, "продавлюючи" шлагбаум, при тому, що логічніше було б продовжити плавний рух вперед, де вже не було ніяких перешкод, а ще краще – повністю зупинитися.

Все це видовище нагадує гру в пінг-понг, тільки в ролі м'ячика у цій ситуації виступає "бідний" VW Passat. Незрозуміло, чому водієві було так важко виїхати з гаража. Є підозра, що на якомусь етапі він переплутав педалі газу і гальма. Однак це не пояснює, чому водій систематично продовжував врізатися в бетонну стіну і бордюри – цілком можливо, що він перебував під впливом алкогольного або наркотичного сп'яніння. Проте нам лише залишається здогадуватися, що ж саме стало причиною цього.

Читайте також: Як відбувається утилізація авто: не залишилось нічого