Повний комплекс для водіїв: у додатку ДІЯ з'явилася автоцивілка

У додатку державних онлайн-послуг Дія з'явився страховий поліс для авто (автоцивілка). Міністерство цифрової трансформації розповіло на своїй сторінці у Facebook, як працює нова послуга.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють принцип дії нової послуги так: мобільний додаток робить запит по номеру авто у систему МТСБУ про наявність страховки. Якщо страховий поліс дійсний – в меню техпаспорта відобразиться рожевий рухомий рядок "страховий поліс дійсний". Якщо немає, то жовтий – "страховий поліс недійсний".

І ще: До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове

Відтепер для водіїв у Дія доступний повний комплекс: посвідчення водія, техпаспорт і автоцивілка, – йдеться в повідомленні.

Автоцивілку можна перевірити з будь-якого смартфона, де встановлено додаток. За допомогою QR-коду на техпаспорті можна звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.

Для відображення документа треба оновити додаток до версії 1.7.2.

Крім цього, у відомстві ще раз заявили про безпеку передачі персональних даних: "Ми піклуємося про вашу безпеку: архітектура Дії побудована так, що на серверній частині взагалі не здійснюється зберігання персональних даних користувачів. Дія відображає їх, тільки здійснюючи разовий запит. При цьому інформація в каналах передачі даних передається в зашифрованому вигляді, а на деяких етапах – використовується подвійне шифрування", – пояснили фахівці.

Читайте також: На порталі ДІЯ можна підписати документи електронним підписом: як це зробити