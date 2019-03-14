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З'явилася бета-версія Android Q, яку можуть завантажити всі власники Google Pixel

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Бета-версію Android Q можуть завантажити власники Google Pixel - фото 1
Бета-версію Android Q можуть завантажити власники Google Pixel / Android Authority

Нарешті Google випустила першу бета-версію Android Q, яку спочатку очікували 11 березня. Вже за традицією ця збірка призначена для розробників, які першими тестують нову версію мобільної системи. Дізнайтесь, чим вразила нова версія ОС!

Однією з ключових змін в Android Q є додатковий пункт у налаштуваннях конфіденційності, який дозволяє користувачам обмежувати доступ встановленим програмам до місця розташування у той час, коли вони не запущені. Додані також нові обмеження на доступ додатків до фотографій, відео- та аудіозаписів, а також до будь-яких завантажених файлів на пристрої.

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В Android Q з'явилася підтримка гнучких пристроїв, про що представники Google заявляли ще у листопаді минулого року. Операційна система тепер краще справляється з припиненням або продовженням роботи програм у фоновому режимі, а також навчилася змінювати розмір додатків для різних режимів розділеного екрана, що має бути корисним для складних пристроїв, таких як Galaxy Fold і Huawei Mate X.

Ще одна корисна функція – це нова API панель системних налаштувань, яка дозволить розробникам реалізувати миттєвий доступ до налаштувань смартфона, таких як Bluetooth, Wi-Fi і NFC безпосередньо у додатку.

Google, нарешті, поліпшила меню "Поділитися", представивши функцію Sharing Shortcuts (ярлики загального доступу). Вона дозволяє розробникам додавати цілі для певних дій, а користувачам миттєво переходити в інший додаток для обміну контентом. Ярлики загального доступу працюють аналогічно з ярликами додатків.

З'явилася бета-версія Android Q, яку можуть завантажити всі власники Google Pixel - фото 314422

Серед інших змін варто відзначити підтримку нового формату динамічної глибини зображень, який містить JPEG, метадані елементів глибини XMP і карту глибини в одному і тому ж файлі. Це дозволить розробникам реалізувати в сторонніх додатках параметри розмиття фону для отримання ефекту боке. Google заявила, що в майбутньому ці дані можуть також використовуватися для створення тривимірних зображень або AR-фотографій.

Крім цього, Android Q отримав підтримку стандарту HDR10+ і нових кодеків: відеокодека AV1, який пропонує найкращу якість потокової передачі даних з меншою пропускною спроможністю і аудіокодека Opus. Google також додає підтримку нового графічного "двигунця" ANGLE і нових біометричних методів аутентифікації.

Android Q вже доступний для завантаження на смартфони Google Pixel, включаючи перше покоління Pixel і Pixel XL. В цілому очікується шість бета-версій Android Q. Наступні випуски будуть у квітні, травні і червні. Після цього вийдуть ще дві збірки, за якими піде фінальний реліз у третьому кварталі 2019 року.

Крім того, уважні тестувальники виявили низку прихованих можливостей Android Q. Зокрема, мова йде про настільний режим роботи. В цьому випадку мова про функціональність, яку вже досить давно пропонують флагманські смартфони Samsung і Huawei. В Android Q Beta 1 цей режим вмикається спеціальною командою.

Очевидно, що будуть якісь вимоги по продуктивності і не всі смартфони на Android будуть підтримувати цей режим, але завдяки його долученню до стандартного набору можливостей Android функціональність отримає масовіше поширення.

Також з'явилися підтвердження наявності вбудованої функції запису відео з екрана. В Android Q Beta 1 є відповідна функціональність. Вона вмикається в настройках (Settings -> System -> Advanced -> Developer Options -> Feature Flags -> settings_screenrecord_long_press). Щоб почати записувати відео з екрана, потрібно натиснути й утримувати екранну кнопку Screenshot (з'являється при тривалому натисканні кнопки увімкнення смартфона). Роботу функції можна оцінити тут:

Нарешті, користувачі звернули увагу, що функція створення скріншотів в Android Q враховує конструктивні особливості (форму екрану і наявність вирізів). Тобто, при створенні скріншоту екрану ви отримуєте точну копію екрану смартфона з вирізами й іншими особливостями. Подробиць поки немає, так що неясно, чи буде це ексклюзивом для Pixel, а також чи можна буде її відімкнути.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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