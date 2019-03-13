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Нарешті Xiaomi розв'яже проблему з рекламою у MIUI

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У компанії обіцяють прибрати зайву рекламу в MIUI 10 - фото 1
У компанії обіцяють прибрати зайву рекламу в MIUI 10

Смартфони Xiaomi відомі не тільки демократичними цінниками, але і фірмовою оболонкою MIUI. Остання, попри свою функціональність, викликала у користувачів нарікання, пов'язані з величезною кількістю вбудованої реклами.

Керівництво компанії відреагувало на невдоволення шанувальників бренду, і пообіцяло піти назустріч їхнім проханням про відключення нав'язливих банерів.

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У китайській соціальній мережі Weibo з'явився форум для зворотного зв'язку з розробниками смартфонів Xiaomi. Директор з продуктів Xiaomi і генеральний менеджер MIUI Experience запропонували користувачам розповісти про те, що б ті хотіли побачити у новій версії фірмової прошивки. Однією з найбільш затребуваних функцій виявилася можливість вимкнення реклами в інтерфейсі графічної надбудови. У відповідь виконавчий директор Xiaomi натякнув, що компанія реалізує таку можливість в майбутніх збірках, хоча на це і "буде потрібен якийсь час".

MIUI 10 буквально кишить рекламою, але її можуть прибрати - фото 313997
MIUI 10 буквально кишить рекламою, але її можуть прибрати

З огляду на те, що реклама приносить частину доходу виробнику, її вимкнення може обернутися підвищенням роздрібних цін на самі пристрої. Деякі з коментаторів припустили, що мова йде не про повне скасування, а лише про часткове обмеження показів.

Дату реалізації "вимикача" в складі MIUI представники бренду поки не озвучили.

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Джерело: Gizmochina
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