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З'явилася база українських фільмів для закордонних глядачів: вже є понад 600 кінострічок

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З'явилася база українських фільмів для закордонних глядачів: вже є понад 600 кінострічок - фото 1

В Україні створили базу фільмів, які можуть переглянути іноземці, щоб дізнатися більше про культуру нашої країни зокрема. Читайте далі та дізнайтеся, які українські фільми увійшли у цю базу!

База українських фільмів Ukraine Films від Українського інституту вже доступна для іноземних глядачів, які бажають дізнатися більше про український кінематограф. Поки сайт працює у тестовому режимі.

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На цій платформі наразі вже є понад 600 архівних та сучасних стрічок. Серед переліку є і найновіші фільми, як от "Носоріг" Олега Сєнцова, і підлітковий фільм "Стоп-Земля", і комедії "Зірки за обміном", і кінохіти, як от "Мої думки тихі".

Ми долучилися до розвитку сайту, аби продемонструвати та просувати українську креативну галузь на світовій арені", – зазначив Олівер Феган, співзасновник ірландської компанії Usheru, яка допомагає з реалізацією цього проєкту.

"Ukraine Films" може визначити за геолокацією користувача, де є найближчі кінотеатри, у яких можна переглянути українське кіно. До того ж користувачам пропонуються доступні онлайн-сервіси, на яких можна переглянути українські стрічки.

З'явилася база українських фільмів для закордонних глядачів: вже є понад 600 кінострічок - фото 510872

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