ТОП 20 найкращих серіалів усіх часів від Netflix – рейтинг від Rolling Stone

Видання Rolling Stone опублікувало добірку найкращих серіалів, які вийшли на стримінгу Netflix за весь час. Читайте далі та перевірте, які з серіалів ви вже переглянули, а перегляд яких варто запланувати!

До вашої уваги перелік найкращих багатосерійних фільмів, які вийшли на Netflix, від авторитетного американського журналу Rolling Stone.

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Цьогоріч глядачі Netflix у захваті від нового сезону серіалу "Дивні дива", до того чималою популярністю користувалася історія "Гра в кальмара". Ці та інші серіали зі списку експерти визнали вартими вашої уваги.

Найкращі серіали від Netflix:

"Статеве виховання" / Sex Education "Привиди будинку на пагорбі" / The Haunting of Hill House "Клуб нянь" / The Baby-Sitters Club "Вибухова штучка" / Lady Dynamite "Корона" / The Crown "Любі білі" / Dear White People "Гра в кальмара" / Squid Game "Дивні дива" / Stranger Things "Коли вони нас побачать" / When They See Us "Мисливець за розумом" / Mindhunter "Незламна Кіммі Шмідт" / Unbreakable Kimmy Schmidt "Якось за один раз" / One Day at a Time "Неможливо повірити" / Unbelievable "Майстер не на всі руки" / Master of None "Я думаю, тобі слід піти з Тімом Робінсоном" / I Think You Should Leave with Tim Robinson "Великий рот" / Big Mouth "Американський вандал" / American Vandal "Матрьошки" / Russian Doll "Помаранчевий — хіт сезону" / Orange Is the New Black "Коняка БоДжек" / BoJack Horseman

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