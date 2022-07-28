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ТОП 20 найкращих серіалів усіх часів від Netflix – рейтинг від Rolling Stone

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ТОП 20 найкращих серіалів усіх часів від Netflix – рейтинг від Rolling Stone - фото 1

Видання Rolling Stone опублікувало добірку найкращих серіалів, які вийшли на стримінгу Netflix за весь час. Читайте далі та перевірте, які з серіалів ви вже переглянули, а перегляд яких варто запланувати!

До вашої уваги перелік найкращих багатосерійних фільмів, які вийшли на Netflix, від авторитетного американського журналу Rolling Stone.

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Цьогоріч глядачі Netflix у захваті від нового сезону серіалу "Дивні дива", до того чималою популярністю користувалася історія "Гра в кальмара". Ці та інші серіали зі списку експерти визнали вартими вашої уваги.

Найкращі серіали від Netflix:

  1. "Статеве виховання" / Sex Education
  2. "Привиди будинку на пагорбі" / The Haunting of Hill House
  3. "Клуб нянь" / The Baby-Sitters Club
  4. "Вибухова штучка" / Lady Dynamite
  5. "Корона" / The Crown
  6. "Любі білі" / Dear White People
  7. "Гра в кальмара" / Squid Game
  8. "Дивні дива" / Stranger Things
  9. "Коли вони нас побачать" / When They See Us
  10. "Мисливець за розумом" / Mindhunter
  11. "Незламна Кіммі Шмідт" / Unbreakable Kimmy Schmidt
  12. "Якось за один раз" / One Day at a Time
  13. "Неможливо повірити" / Unbelievable
  14. "Майстер не на всі руки" / Master of None
  15. "Я думаю, тобі слід піти з Тімом Робінсоном" / I Think You Should Leave with Tim Robinson
  16. "Великий рот" / Big Mouth
  17. "Американський вандал" / American Vandal
  18. "Матрьошки" / Russian Doll
  19. "Помаранчевий — хіт сезону" / Orange Is the New Black
  20. "Коняка БоДжек" / BoJack Horseman

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