Зворушливий кадр королівської сім'ї, який зробила Кейт Міддлтон, став хітом мережі

Шанувальники королівської сім'ї були у захваті від нового кадру, на якому позував принц Вільяма разом з дітьми: принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. Відомо, що знімок зробила Кейт Міддлтон.

Сімейне фото приурочили до Національного тижня волонтерства, який проходить у Великобританії в ці дні. Знімок опублікували на офіційній сторінці герцогів Кембриджських в Instagram.

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На кадрі, який був зроблений ще у квітні, зображено, як Вільям, тримаючи велику парасольку, разом з дітьми допомагають у доставці продуктів для британських пенсіонерів.

"Ми підійшли до кінця #VolunteersWeek, і герцог з герцогинею Кембриджські з радістю діляться з вами новою фотографією, зробленою герцогинею під час їхньої волонтерської роботи. У квітні герцог, герцогиня і їхня сім'я відвідали самотніх пенсіонерів, які проживають у Сандрінгемі", – йдеться у коментарі до фото.

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