На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зворушливий кадр королівської сім'ї, який зробила Кейт Міддлтон, став хітом мережі
-
- 29
Шанувальники королівської сім'ї були у захваті від нового кадру, на якому позував принц Вільяма разом з дітьми: принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. Відомо, що знімок зробила Кейт Міддлтон.
Сімейне фото приурочили до Національного тижня волонтерства, який проходить у Великобританії в ці дні. Знімок опублікували на офіційній сторінці герцогів Кембриджських в Instagram.
І ще: Кухар Наомі Кемпбелл розповів про сувору дієту супермоделі
На кадрі, який був зроблений ще у квітні, зображено, як Вільям, тримаючи велику парасольку, разом з дітьми допомагають у доставці продуктів для британських пенсіонерів.
"Ми підійшли до кінця #VolunteersWeek, і герцог з герцогинею Кембриджські з радістю діляться з вами новою фотографією, зробленою герцогинею під час їхньої волонтерської роботи. У квітні герцог, герцогиня і їхня сім'я відвідали самотніх пенсіонерів, які проживають у Сандрінгемі", – йдеться у коментарі до фото.
Читайте також: Rihanna похизувалася відвертою білизною: пікантні кадри
-
10:40У Норвегії знайшли настільну гру віком 1600 років
-
10:16Кріштіану Роналду зробив подарунок юному футболісту, який повторив його гол
-
09:48Зірка впала: Леся Нікітюк випадково засвітила сідниці на нових фото
-
09:36Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня
-
08:52Відомого англійського футболіста помітили в черзі в McDonald's: фотофакт
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:26Як правильно зберігати та сортувати продукти
-
07:52Зворушливий кадр королівської сім'ї, який зробила Кейт Міддлтон, став хітом мережі
-
07:24Погода в Україні 8 червня: точний прогноз на сьогодні
- 07 червня
-
21:45Чоловіки vs жінки: хто грає більше у мобільні ігри
-
21:198 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46У Telegram з'явилася колекція гіфок і можливість редагувати відео
-
20:20Сексуальна Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото
-
19:49Надихнувся McDrive: пластичний хірург з Маямі вколює ботокс клієнтам прямо в машинах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:23Японський зоопарк продає джинси, пошарпані левами
-
18:48Науковці розповіли, коли і як створять людину-невидимку
-
18:19Гороскоп на 8 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)
-
17:21Чому люди частіше хочуть почути погану новину першою: цікаве дослідження
-
16:52Чоловік зробив коханій подарунок, який майже зруйнував шлюб
-
16:22Американець поділився досвідом купівлі найдешевшого у світі електромобіля
-
15:51Школяр з Китаю не вліз у форму і став зіркою (відео)
-
15:23Бенксі присвятив новий малюнок положенню темношкірих в США
-
14:52Яким знакам Зодіаку не можна засмучуватись 7 червня
-
09:36Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 8 червня
-
07:24Погода в Україні 8 червня: точний прогноз на сьогодні
- 07 червня
-
21:45Чоловіки vs жінки: хто грає більше у мобільні ігри
-
17:50Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)
-
14:25Система відеофіксації у Києві зафіксувала новий антирекорд перевищення швидкості
-
10:24Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня
-
08:13Виконуйте негайно: 5 вправ, які забезпечать вам бадьорий ранок
- 06 червня
-
21:24З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
08:55Дівчата повторили культові знімки моделей в купальниках: 10 спекотних прикладів (18+)
- 05 червня
-
21:3210 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
13:0045 українських слів, які характеризують погоду
-
11:00Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують
-
09:25Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня
-
07:15Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі
- 04 червня
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською