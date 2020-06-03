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Кухар Наомі Кемпбелл розповів про сувору дієту супермоделі

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / instagram

Шеф-кухар супермоделі Наомі Кемпбелл розповів про систему харчування знаменитості і як їй вдається зберігати струнку фігуру. Зірка подіумів дотримується суворої дієти.

Кухар Шон Джон працює з моделлю Наомі Кемпбелл останні 10 років. За його словами, у красуні дуже сувора дієта. Так, знаменитість – вегетаріанка. Також вона не вживає молоко, глютен, і низку інших продуктів.

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Кемпбелл дуже любить свіжі овочі і бульйони. Наомі їсть екологічно чисту їжу з великою кількістю спецій і трав. За словами Джона, супермодель, яка часто літає на літаках, на борт завжди бере свою їжу.

Не відмовляється Наомі і від солодкого. Наприклад, час від часу вона себе радує банановим пудингом.

Кухар Наомі Кемпбелл розповів про сувору дієту супермоделі - фото 407825

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Джерело: pagesix
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