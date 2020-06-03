Rihanna похизувалася відвертою білизною: пікантні кадри

Американська популярна співачка Rihanna взяла участь у рекламній кампанії власного бренду спідньої білизни Savage X Fenty. Красуня порадувала шанувальників результатами відвертої фотосесії.

Так, Rihanna знялася у спокусливій спідній білизні своєї марки. На кадрах 32-річна зірка позує на тлі пальм. Артистка приміряла комплект з нової колекції – мереживні бюстгальтер і труси лаймового кольору. Такий наряд підкреслив апетитні форми красуні.

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В описі до відвертих фото йдеться, що таку білизну можна придбати вже з 1 червня.

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