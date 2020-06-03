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Rihanna похизувалася відвертою білизною: пікантні кадри
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Американська популярна співачка Rihanna взяла участь у рекламній кампанії власного бренду спідньої білизни Savage X Fenty. Красуня порадувала шанувальників результатами відвертої фотосесії.
Так, Rihanna знялася у спокусливій спідній білизні своєї марки. На кадрах 32-річна зірка позує на тлі пальм. Артистка приміряла комплект з нової колекції – мереживні бюстгальтер і труси лаймового кольору. Такий наряд підкреслив апетитні форми красуні.
І ще: Дженніфер Еністон продає своє голе фото
В описі до відвертих фото йдеться, що таку білизну можна придбати вже з 1 червня.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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