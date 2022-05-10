"Звідки взялась ти, моя ненависть": Вакарчук написав щемливий вірш

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував свій новий пронизливий вірш про емоції на тлі війни. Він без прикрас розповів про ненависть, яка вирує в душах багатьох через криваве вторгнення російських окупантів.

Відомий український музикант та співак Святослав Вакарчук поділився своїм емоційним віршем "Звідки взялась ти, моя ненависть" у профілі в інстаграмі. Щемливий текст лідер гурту "Океан Ельзи" зачитав на фоні відео з концерту "І все буде добре", де транслюються моторошні кадри з війни, яку розпочала Росія, напавши на Україну.

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Святослав Вакарчук – Звідки взялась ти, моя ненависть

Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тобі не давав телефон.

Я ж ніколи не кликав в гості.

Вікна в серце закрив, балкон.

Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тебе не будив вночі.

Я тобі не приносив їсти.

Не лишав у дверях ключі.

Звідки, с*ко, ти в біса взялася?

Звідти виють під звук сирен?

Прямо в серце, у моє серце

Ці мільйони чужих імен.

Як тепер мені жити, ненависть?

Як писати весні листи?

Як, забувши ноктюрни із градами,

Заспівати "Така, як ти"?

Ти зробила мене чорно-білим.

Ти зробила мене простим.

Тож тепер не проси пощади.

Тож тепер не волай "Прости".

Я тепер просто так не спинюся.

Я тепер підірву мости.

Знищу я тебе, моя ненависть,

І здригнуться в землі хрести.

Знищу спершу тебе на вулиці.

Знищу в небі і на землі.

Знищу твої брудні прокльони.

Знищу танки і кораблі.

А коли промине тривога,

Сонце вигляне з висоти,

Приповзу я в сльозах до Бога

І заспіваю "Така, як ти".

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