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"Звідки взялась ти, моя ненависть": Вакарчук написав щемливий вірш

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Вакарчук написав болючий вірш про ненависть - фото 1
Вакарчук написав болючий вірш про ненависть / Скриншот з відео

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував свій новий пронизливий вірш про емоції на тлі війни. Він без прикрас розповів про ненависть, яка вирує в душах багатьох через криваве вторгнення російських окупантів.

Відомий український музикант та співак Святослав Вакарчук поділився своїм емоційним віршем "Звідки взялась ти, моя ненависть" у профілі в інстаграмі. Щемливий текст лідер гурту "Океан Ельзи" зачитав на фоні відео з концерту "І все буде добре", де транслюються моторошні кадри з війни, яку розпочала Росія, напавши на Україну.

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Святослав Вакарчук – Звідки взялась ти, моя ненависть

Звідки взялась ти, моя ненависть?
Я ж тобі не давав телефон.
Я ж ніколи не кликав в гості.
Вікна в серце закрив, балкон.

Звідки взялась ти, моя ненависть?
Я ж тебе не будив вночі.
Я тобі не приносив їсти.
Не лишав у дверях ключі.

Звідки, с*ко, ти в біса взялася?
Звідти виють під звук сирен?
Прямо в серце, у моє серце
Ці мільйони чужих імен.

Як тепер мені жити, ненависть?
Як писати весні листи?
Як, забувши ноктюрни із градами,
Заспівати "Така, як ти"?

Ти зробила мене чорно-білим.
Ти зробила мене простим.
Тож тепер не проси пощади.
Тож тепер не волай "Прости".

Я тепер просто так не спинюся.
Я тепер підірву мости.
Знищу я тебе, моя ненависть,
І здригнуться в землі хрести.

Знищу спершу тебе на вулиці.
Знищу в небі і на землі.
Знищу твої брудні прокльони.
Знищу танки і кораблі.

А коли промине тривога,
Сонце вигляне з висоти,
Приповзу я в сльозах до Бога
І заспіваю "Така, як ти".

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