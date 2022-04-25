Люди зі сталі: Табаков присвятив нову пісню про Маріуполь його захисникам

Павло Табаков презентував свою нову пісню "Наш Маріуполь". Співак присвятив цю музичну композицію місту-герою і всім його незламним захисникам. Слухайте потужну пісенну прем'єру від Tabakov.

Tabakov написав ще одну нову музичну композицію за час повномасштабної війни росії проти України. На жаль, привід для цієї пісні сумний та моторошний. "Наш Маріуполь" – про місто та людей, які протистоять російським окупантам.

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Ідея написання цієї пісні з'явилася у Львові під час спілкування з хлопцями-волонтерами, яким вдалося вибратися з блокадного Маріуполя. Одному з хлопців загрожувала смерть тільки за те, що у нього тіло вкрите патріотичними татуюваннями, інший розповідав про невимовні страждання людей, які залишилися без їжі, води, світла та можливості почути рідних…

Найбільше вразила історія про 20-річного хлопця з Донеччини, який не пройшов фільтрацію, був примусово мобілізований до лав орків у підрозділ "одноднєвок" – людей без зброї, яких під дулами автоматів відправляють на поле бою – як приманку – для розкриття вогневих позицій українських захисників та перевірки місцевості на наявність вибухових приладів. Єдине, про що він просив цивільних, - це записати номер телефону і, коли появиться мобільний зв'язок, передзвонити мамі та сестрі в Одесу й передати їм, що він їх сильно любить і що не зрадив Україну.

"Маріуполь – місто-символ героїчної боротьби українського народу за волю своєї землі. Місто, яке російська армія не може взяти уже два місяці. Місто, яке стоятиме до переможного кінця. Місто, яке уже увійшло в історію України та світу. Місто Марії, якому уже зараз присвячують пісні", – прокоментував нову пісню Tabakov.

Слухати пісню Tabakov – Наш Маріуполь:

Обкладинка синглу "Наш Маріуполь" – це ілюстрація київської художниці Марії Лонюк. Вона створила багато промовистих ілюстрацій від початку війни на теми боротьби українців і злочинів росіян. А слова написала поетеса Лідія Лазурко.

Слова пісні Tabakov – Наш Маріуполь:

І.

Місто Марії, наш Маріуполь,

Знищена мрія, зірваний купол.

Мирний, а з неба градом, вогнями

Сипле на землю ворог без тями.

Місто на попіл, попіл у серце

Кожного з нас, не стихаючи б'ється.

Місто Марії, о, сили небесні,

З попелу цього місто воскресне.

Приспів:

Наш Маріуполь, воля, як зброя,

Люди, як море, ці Люди – герої!

Люди зі сталі, люди відважні,

Страшно не вмерти – зламатися страшно.

II.

Місто Марії, наш Маріуполь

В попелі гріє зв'язані руки.

Люди – мішені, кулі як шершні.

Як це забути? Не бачити все це?

Місто на попіл, попіл у серце

Кожного з нас, не стихаючи б'ється.

Місто Марії, о, сили небесні,

З попелу цього місто воскресне.

Приспів.

Наш Маріуполь…

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