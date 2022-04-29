Знято посеред руїн Харкова: Вакарчук випустив спеціальний кліп на пісню "Обійми"

Цьогорічна міжнародна виставка сучасного мистецтва Венеціанська бієнале стартувала наприкінці квітня. Зокрема на ній показали і спеціальний кліп на пісню Океану Ельзи "Обійми", який Святослав Вакарчук зняв у розбомбленому Росією Харкові.

Так, у рамках виставки "Це Україна: Захищаючи свободу" на Венеціанській бієнале 2022 представили спеціальну версію пісні "Обійми". Трек Святослав Вакарчук записав разом із симфонічним оркестром – квартетом музикантів Akustikos art group.

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Як локацію для зйомки відео вирішили обрати внутрішнє подвір'я відомого Палацу праці у Харкові. Ця будівля практично повністю зруйнована у наслідок бомбардування російськими військовими.

Цей будинок 1916 року вистояв у дві Світові війни і зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення в Україну у 2022 році, – йдеться в описі відео на каналі групи в YouTube.

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