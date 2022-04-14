Звертаюся до Зеленського: Остапчук потролив Марченко у новому відео

Новина про затримання кума путіна Віктора Медведчука потішила українців, але засмутила дружину проросійського політика Оксану Марченко. Жінка записала звернення до Зеленського, яке вже встиг висміяти ведучий Володимир Остапчук.

Поки українці намагаються впізнати Оксану Марченко на її нових відеозверненнях до президента України та президента Туреччини, то не обійшлось і без тролінгу. Дружина олігарха та зрадника також просить про його звільнення з-під арешту, що ведучий Володимир Остапчук вже зняв власний ролик щодо цієї ситуації, яким поділився в інстаграмі.

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Я – Володимир Остапчук, колишній колега по "телеку" Оксани Марченко – дружини народного депутата України Віктора Медведчука. Звертаюся до Зеленського: Володимир Олександрович, ви що! Яке відпускати, ми тільки почали цей серіал дивитися, – зазначив він, повторивши початок звернення Марченко.

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