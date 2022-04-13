Медведчук і чмоня: реакція мережі на затримання кума путіна

12 квітня СБУ затримала не будь-кого, а проросійського нардепа від "ОПЗЖ" та кума путіна Віктора Медведчука. Через цю новину втриматись від жартів було майже неможливо. Зібрали найяскравіші реакції на затримання Медведчука, які чудово демонструють ставлення українців до цього олігарха.

Проросійський політик Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, ще наприкінці лютого чарівним чином зник з-під домашнього арешту. Але 12 квітня працівникам СБУ вдалось упіймати чергового запроданця-утікача, про що спершу повідомив Володимир Зеленський, додавши вітання "з Днем космонавтики", пише Радіо MAXIMUM.

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Відзначимо, що особа кума путіна оповита чималою кількістю протиукраїнської діяльності. Справа Василя Стуса, у якій Медведчук довів відомого публіциста та поета до ув'язнення, серйозні розкрадання, домовленості з сепаратистськими угрупуваннями та контакти з країною агресором – це лише невелика частинка діяльності олігарха, яка лише підсилила радість українців щодо його затримання.

Реакція мережі на затримання Медведчука:

Перша приватна мемарня

Державне Бюро Мемів

Перша приватна мемарня

Перша приватна мемарня

Oleksiy Fomenko

Перша приватна мемарня

Перша приватна мемарня / naya

Перша приватна мемарня

Перша приватна мемарня

Общєство нудних прєстарєлих мізантропов

Общєство нудних прєстарєлих мізантропов

Общєство нудних прєстарєлих мізантропов

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