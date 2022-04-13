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війна

Медведчук і чмоня: реакція мережі на затримання кума путіна

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Меми про затримання кума путіна медведчука - фото 1
Меми про затримання кума путіна медведчука

12 квітня СБУ затримала не будь-кого, а проросійського нардепа від "ОПЗЖ" та кума путіна Віктора Медведчука. Через цю новину втриматись від жартів було майже неможливо. Зібрали найяскравіші реакції на затримання Медведчука, які чудово демонструють ставлення українців до цього олігарха.

Проросійський політик Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, ще наприкінці лютого чарівним чином зник з-під домашнього арешту. Але 12 квітня працівникам СБУ вдалось упіймати чергового запроданця-утікача, про що спершу повідомив Володимир Зеленський, додавши вітання "з Днем космонавтики", пише Радіо MAXIMUM.

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Відзначимо, що особа кума путіна оповита чималою кількістю протиукраїнської діяльності. Справа Василя Стуса, у якій Медведчук довів відомого публіциста та поета до ув'язнення, серйозні розкрадання, домовленості з сепаратистськими угрупуваннями та контакти з країною агресором це лише невелика частинка діяльності олігарха, яка лише підсилила радість українців щодо його затримання.

Реакція мережі на затримання Медведчука:

Медведчук і чмоня: реакція мережі на затримання кума путіна - фото 503137

Перша приватна мемарня- фото 503123

Перша приватна мемарня
Державне Бюро Мемів - фото 503124
Державне Бюро Мемів
Перша приватна мемарня- фото 503125
Перша приватна мемарня
Перша приватна мемарня- фото 503127
Перша приватна мемарня
Oleksiy Fomenko - фото 503128
Oleksiy Fomenko
Перша приватна мемарня- фото 503129
Перша приватна мемарня
Перша приватна мемарня / naya - фото 503130
Перша приватна мемарня / naya
Перша приватна мемарня- фото 503131
Перша приватна мемарня
Перша приватна мемарня- фото 503132
Перша приватна мемарня
Общєство нудних прєстарєлих мізантропов - фото 503133
Общєство нудних прєстарєлих мізантропов
Общєство нудних прєстарєлих мізантропов - фото 503134
Общєство нудних прєстарєлих мізантропов
Общєство нудних прєстарєлих мізантропов - фото 503136
Общєство нудних прєстарєлих мізантропов
Медведчук і чмоня: реакція мережі на затримання кума путіна - фото 503135
Медведчук і чмоня: реакція мережі на затримання кума путіна - фото 503140

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