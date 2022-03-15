Журналісти знайшли "золотий" вагон Медведчука: в Укрзалізниці розповіли, що з ним зроблять

Після Революції гідності ми вражалися палацом Пшонки. Але, виявляється, Віктор Медведчук теж ще той збоченець. Чого тільки вартий його "золотий" вагон-ресторан.

На днях журналісти-розслідувачі зі "Слідство.інфо" виявили на території розкішного маєтку Віктора Медведчука незвичайну знахідку. Виявилося, у Пущі-Водиці у нього стоїть не лише палац, а й справжнісінький вагон-ресторан.

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Ми могли б довго і нудно розповідати про нього, але краще цей несмак побачити на власні очі. Вже собі уявляємо, як чаюють у ньому Віктор Медведчук і його "паломниця" Оксана Марченко. До слова, саме вона й подарувала йому на день народження цей "золотий" вагон. Здається, годинники просто зараз не в тренді.

В Укрзалізниці уже розповіли, як могли б використати цей вагон. Компанія розмірковує над тим, щоб перевозити у ньому дітей і післяопераційних хворих. Правда, спочатку вагон пройде технічний огляд. Його в Укрзалізниці обіцяють провести у максимально стильні терміни.

Нагадаємо, що нині усі салони-вагони Укрзалізниці використовуються для евакуації населення з "гарячих точок". Мовиться про вивезення маломобільних пасажирів, а також дітей. Тож у компанії переконані, що ще один вагон явно не буде зайвим.

Проте у компанії багато питань до інтер'єру. Тому до цього вагона допускатимуться лише пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи, – жартують у компанії.

Жарти жартами, але мати такий несмак у XXI столітті – справжнє мистецтво. Ми б особисто не ризикнули проїхатися у цьому вагоні. Надто він нагадує мавзолей.

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