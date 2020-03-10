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Коронавірус 8 березня

Звалище не проданих на 8 березня квітів показали у мережі

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Квіти - фото 1
Квіти

Не продані на свято 8 Березня квіти були викинуті водієм фури просто на асфальт.

Після святкування 8 Березня в Києві утворилося величезне звалище з непроданих квітів. Фото опубліковані на Facebook-сторінці ДТП.kiev.ua.

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"Водій фури "полегшився". Квіти, які не зуміли продати, викинули в нерозпечатаних коробках на асфальт", – йдеться в повідомленні. Купа викинутих мімоз привернула увагу деяких людей. Вони прийшли до звалища, щоб взяти собі квітів.

Варто зазначити, що напередодні 8 березня щороку відбувається масова істерія навколо квітів. Власники квіткового бізнесу серйозно накручують вартість букетів, користуючись ситуацією. І замість того, щоб просто роздати квіти безкоштовно, ділки вирішили просто їх викинути.

Звалище не проданих на 8 березня квітів показали у мережі - фото 391290

Звалище не проданих на 8 березня квітів показали у мережі - фото 391291

Звалище не проданих на 8 березня квітів показали у мережі - фото 391292

Звалище не проданих на 8 березня квітів показали у мережі - фото 391293

Звалище не проданих на 8 березня квітів показали у мережі - фото 391294

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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