Ще не весна: у мережі показали покриті снігом Карпати

Поки на більшій частині України ласкаво гріє весняне сонце, Карпати до сих пір не відпускає зима. Там справжня зимова казка!

Гори скуті сніговим покривом.

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Температура повітря 4 градуси нижче нуля, вітер східний 2-3 м/с, хмарно. Фото засніжених Карпат опублікували метеорологи на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 9:20 7 березня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, температура повітря -4 ° С, вітер східний 2-3 м/с", – йдеться в повідомленні. Днем раніше тут було ще холодніше і вітряний, але часом визирало сонце.

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