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5 лайфхаків з лимонами, які можна застосувати вже зараз

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Лимони - фото 1
Лимони / goodfon

Відкрийте нові можливості використання лимонного соку в щоденному побуті. Ці просі лайфхаки вам точно сподобаються!

Робимо фреш

Перед тим як видавити сік з лимона, помістіть його на 20 секунд в мікрохвильову піч. В результаті ви отримаєте більше соку.

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Догляд за шкірою обличчя

Розріжте охолоджений лимон навпіл і протріть їм суху шкіру обличчя. Після цього змийте сік водою, висушіть шкіру і скористайтеся звичайним засобом для зволоження. Ця процедура допоможе позбавитися від пересихання, повернути здоровий колір обличчя і прибрати плями.

5 лайфхаків з лимонами, які можна застосувати вже зараз - фото 138873

Засіб для виведення плям

Щоб позбутися від плям на пластикових харчових контейнерах, протріть забруднену ділянку половинкою лимона, потім покладіть контейнер на сонці і дайте соку висохнути. Після цього змийте сік чистою водою. Так ви позбавитеся від плям і додасте харчовому контейнеру свіжого лимонного запаху.

Манікюр

Якщо ваші нігті почали жовтіти або темніти з віком, протріть їх часточкою лимона. Лимонний сік освітлить їх і додасть нігтям здоровий блиск.

Прання

Використовуйте лимонний сік замість традиційних хлорвмісних відбілювачів для одягу. Для цього вам знадобиться всього півсклянки лимонного соку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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