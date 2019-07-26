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Звабливу дівчину Леонардо Ді Капріо запідозрили у вагітності

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Ді Капріо стане батьком? - фото 1
Ді Капріо стане батьком?

22-річна дівчина актора Леонардо Ді Капріо Камілла Мороні в стосунках з ним вже два роки. Днями американські ЗМІ написали, що вона чекає дитину.

Представники ЗМІ звернули увагу на те, що дівчина Ді Капріо останнім часом п'є на вечірках воду замість звичних коктейлів. Також змінилася її фігура: зі стрункої вона перетворилася на трохи округлу.

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Папараці помітили, що Камілла, попри ранній термін, постійно притуляє руку до живота: типовий жест для вагітних. Тому шанувальники припустили, що пара скоро стане батьками.

Звабливу дівчину Леонардо Ді Капріо запідозрили у вагітності - фото 343781

Фанати вже підрахували, коли ж дівчина народить. За їхніми підрахунками, Ді Капріо стане батьком ближче до Нового року. Нагадаємо, що 45 років актору виповниться в листопаді цього року. Роман Камілли і Ді Капріо почався ще в 2017 році, коли папараці зняли пару на Різдво на одному з гірськолижних курортів Колорадо.

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