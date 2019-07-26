На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Звабливу дівчину Леонардо Ді Капріо запідозрили у вагітності
-
- 26
22-річна дівчина актора Леонардо Ді Капріо Камілла Мороні в стосунках з ним вже два роки. Днями американські ЗМІ написали, що вона чекає дитину.
Представники ЗМІ звернули увагу на те, що дівчина Ді Капріо останнім часом п'є на вечірках воду замість звичних коктейлів. Також змінилася її фігура: зі стрункої вона перетворилася на трохи округлу.
І ще: Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними
Папараці помітили, що Камілла, попри ранній термін, постійно притуляє руку до живота: типовий жест для вагітних. Тому шанувальники припустили, що пара скоро стане батьками.
Фанати вже підрахували, коли ж дівчина народить. За їхніми підрахунками, Ді Капріо стане батьком ближче до Нового року. Нагадаємо, що 45 років актору виповниться в листопаді цього року. Роман Камілли і Ді Капріо почався ще в 2017 році, коли папараці зняли пару на Різдво на одному з гірськолижних курортів Колорадо.
Читайте також: Одного разу в Голлівуді: новий трейлер з Піттом і Ді Капріо
-
18:5110 дурних запитань, які варто поставити слідчому
-
18:42Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів
-
18:32Це морозиво ви б ніколи не наважилися з'їсти
-
18:23Що люблять в сексі знаки Зодіаку
-
18:09Гороскоп на 27 липня 2019: Близнюки та Скорпіони відчують натхнення для творчості
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:00Актори серіалу Кріпосна стали учасниками шоу Танці з зірками 2019: відео
-
17:52Звабливу дівчину Леонардо Ді Капріо запідозрили у вагітності
-
17:42Скільки часу потрібно проводити зі смартфоном, аби набрати зайвого
-
17:33Їм начхати: названі найбільш байдужі авіалінії світу
-
17:21Яких тварин люди бояться найбільше і чому: пояснення науковців
-
17:10Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок
-
16:51Баклажани по-пармськи від Джеймі Олівера: рецепт з фото
-
16:43Аномальна спека може зруйнувати те, що залишилося від Нотр-Даму
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:23В Одесі патрульні зупинили коня на скаку (відео)
-
16:13Скільки води потрібно випити під час польоту: порада медиків
-
15:54Старенька Toyota Hilux стала поштовим відділенням на колесах
-
15:32Глава Huawei показав оновлений варіант складного смартфона Mate X
-
15:18Спаринг гарячих дружин ексгравців Динамо закінчився пристрасним поцілунком
-
15:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
14:46Названа унікальна властивість кавуна
-
14:35Rihanna відшукала свого двійника: як дві краплі води
-
14:23Привітання з Днем ангела Володимира 2019: гарні вітання з іменинами
-
14:14Hubble зняв вмираючу галактику під час виверження газу
-
18:5110 дурних запитань, які варто поставити слідчому
-
17:10Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок
-
15:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Як виглядає перше бетонне швидкісне шосе в Україні: фоторепортаж
-
10:00Тунель Кохання на Рівненщині: чим вражає зелене диво України і як туди доїхати
-
07:32Названі найпотужніші позашляховики
- 25 липня
-
22:18Секс з цими жінками подобається чоловікам більше
-
20:44Психолог назвав слово, що допомагає заспокоїтися: перевірте
-
18:40Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)
-
17:00ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
-
14:35Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
12:0012 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
-
09:53Після штурму Зони 51: тисячі людей шукатимуть монстра у Лох-Нессі
-
07:17Погода в Україні 25 липня: не забудьте прихопити парасольку
- 24 липня
-
22:53Чоловіки проти жінок: кого еротичні картинки збуджують більше?
-
20:20Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
17:35Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен
-
15:44Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ
-
14:00Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото
-
12:10Максимальна економія: як витрачати у 2-3 рази менше
-
10:55Ви будете шоковані: відомий кулінар пояснив, як правильно їсти кукурудзу
-
10:00Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2)
-
07:15Погода в Україні 24 липня: лише на півдні втримається спека
- 23 липня
-
21:45Сексу не буде, якщо не сховати ці 10 речей перед її візитом до вашої оселі
-
18:33Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України