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Звабливий образ Насті Каменських розхвалили у мережі

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Частина фоловерів назвали look артистки шикарним - фото 1
Частина фоловерів назвали look артистки шикарним / NK

Українська співачка Настя Каменських виставила фото в незвичайному комбінезоні. Їй дуже личить!

Співачка Настя Каменських посварила своїх шанувальників незвичайним чином.

І ще: У мережі розкритикували найбезглуздіше фото Каменських

У Інстаграм артистка показала фото в криваво-червоному комбінезоні з широкими штанинами. Через незвичайний ракурс ноги артистки здаються непропорційно довгими. Шанувальники Насті розійшлися в думках з приводу яскравого знімка. Частина фоловерів назвали look артистки шикарним, а її в такому вбранні – крутезною. Інша частина фанатів розкритикувала і наряд і фото.

"Фото жахливе. Гулівер-Каменських. Ну не знаю", "Справа смаку, колір дуже красивий, насичений", "Як той клоун, який в цирку ходить на великих підставних штуках", "Фото невдале".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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