Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Каменських

Після весілля Потапа і Насті Каменських у мережі з'явилися чутки, що новоспечена дружина продюсера вагітна первістком. Шоумен прокоментував інформацію Каті Осадчій під час інтерв'ю.

Так, ведуча повідомила Потапу, що журналісти і фанати пари пильно стежать за фігурою Насті, щоб зрозуміти, чи чекає вона дитину від Потапа.

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"Нехай вдивляються. Така у вас робота, журналісти", – неоднозначно відповів Олексій Потапенко.

Таким чином, чоловік Насті Каменських не спростував і не підтвердив можливу вагітність співачки. Сама виконавиця чутки про появу на світ дитини не коментувала.

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