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У мережі розкритикували найбезглуздіше фото Каменських

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним ім'ям NK, потрапила під хвилю критики від шанувальників. Причиною невдоволення користувачів стало нове фото зірки, опубліковане на її сторінці в Instagram.

На знімку Настя Каменських позує в чорно-бежевому мереживному корсеті з глибоким декольте. Співачка зробила селфі так, що нижче грудей її одяг не видно. Зірка доповнила образ укладкою з голлівудськими локонами.

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Крім цього, на новому знімку Настя показує язика, що і викликало найбільше претензій у шанувальників зірки. Користувачі назвали знімок "найбезглуздішим", відзначивши, що це вульгарно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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