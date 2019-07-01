У мережі розкритикували найбезглуздіше фото Каменських

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним ім'ям NK, потрапила під хвилю критики від шанувальників. Причиною невдоволення користувачів стало нове фото зірки, опубліковане на її сторінці в Instagram.

На знімку Настя Каменських позує в чорно-бежевому мереживному корсеті з глибоким декольте. Співачка зробила селфі так, що нижче грудей її одяг не видно. Зірка доповнила образ укладкою з голлівудськими локонами.

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Крім цього, на новому знімку Настя показує язика, що і викликало найбільше претензій у шанувальників зірки. Користувачі назвали знімок "найбезглуздішим", відзначивши, що це вульгарно.

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