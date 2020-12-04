Зваблива снігуронька: Ріанна позувала в білизні свого бренду

Співачка Ріанна ефектно представила нову колекцію білизни власного бренду Savage X Fenty. Знімки спокусливої фотосесії з'явилися в Instagram.

Знаменитість позувала в розкішній фотостудії з зимовими декораціями.

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Вона постала у витонченому біло-блакитному комплекті з квітковим принтом, оксамитовою стрічкою на грудях і вставками з напівпрозорої сіточки. Образ доповнили білі рукавички та панчохи з латексу, а також сріблясті босоніжки на шпильці і масивні прикраси.

Стилісти зробили Ріанні високу ретро-зачіску і підібрали яскравий вечірній макіяж. Фоловерів захопив зовнішній вигляд виконавиці, вони залишили безліч позитивних коментарів до публікації. Ціна комплекту, представленого зіркою, на сайті Savage X Fenty становить близько 100 доларів.

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