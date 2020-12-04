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Lady Gaga випустила іменне печиво Oreo: як воно виглядає

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Lady Gaga випустила іменне печиво Oreo: як воно виглядає - фото 1

Епатажна американська співачка Lady Gaga здивувала свої шанувальників новою колаборацією. Тепер можна купити знамените печиво Oreo з ім'ям артистки.

Так, Lady Gaga у своєму Instagram оголосила про несподівану колаборацію: співачка випустила власну партію знаменитого печива Oreo. На упаковці великими літерами написано її ім'я, а сам смаколик теж отримав новий вигляд – печиво стало трохи рожевим із зеленою начинкою.

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Виявилося, що колаборація з Oreo присвячена новому альбому співачки Chromatica. На жаль, партія печива вийде в обмеженій кількості, як то кажуть limited edition. Швидше за все, їх можна буде придбати тільки в США.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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