Сексуальна Надя Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом у зухвалій білизні

Звабливу співачку Надю Дорофєєву шанувальники люблять не тільки за хіти, а й за стиль. Красуня вдало поєднує одяг і аксесуари. Фанам подобається вчитися в артистки виглядати стильно у повсякденному житті, тож вони не втомлюються захоплюватися образами Наді.

Примітно, що з дебютом сольної пісні Надя Дорофєєва стала зовсім по-іншому одягатися, нове життя на сцені – новий стиль.

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Так, у своєму Instagram зірка й раніше робила відверті пости, але тепер вона б'є свої власні рекорди. Співачка запостила знімок, на якому вона стоїть у білизні з ременями і шкіряними вставками, а на шиї у неї чокер. Позаяк красуня напівгола, то фанати добре розглянули її фігуру – від ідеальних форм і шикарного преса юзери були у захваті!

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