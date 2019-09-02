Зваблива Шарліз Терон похвалилася стрункою фігурою

Актриса Шарліз Терон показала, як відпочиває на яхті біля берегів Хорватії. Шанувальники у захваті від зовнішнього вигляду своєї улюблениці!

Голлівудська актриса Шарліз Терон вразила шанувальників в соціальних мережах знімком в купальнику, на якому продемонструвала ідеальну фігуру.

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На своїй сторінці в Instagram Шарліз Терон показала, як відпочиває на яхті біля берегів Хорватії. На яскравому фото зірка відображена під час стрибка у воду в білому купальнику із зав'язками. Знаменитість продемонструвала, що вона в прекрасній фізичній формі, засвітивши спортивну фігуру.

"Дупа на рівні неба, і їй там комфортно", – жартома додала в підписі Шарліз.

Актриса Шарліз Терон

Тим часом відома модель Ірина Шейк прикувала до себе увагу фанатів ефектним відео у білизні. Красуня завжди у чудовій формі та не соромиться це демонструвати!

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