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Серіал Кріпосна

Зваблива Шарліз Терон похвалилася стрункою фігурою

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Спокуслива Шарліз Терон - фото 1
Спокуслива Шарліз Терон / keepo

Актриса Шарліз Терон показала, як відпочиває на яхті біля берегів Хорватії. Шанувальники у захваті від зовнішнього вигляду своєї улюблениці!

Голлівудська актриса Шарліз Терон вразила шанувальників в соціальних мережах знімком в купальнику, на якому продемонструвала ідеальну фігуру.

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На своїй сторінці в Instagram Шарліз Терон показала, як відпочиває на яхті біля берегів Хорватії. На яскравому фото зірка відображена під час стрибка у воду в білому купальнику із зав'язками. Знаменитість продемонструвала, що вона в прекрасній фізичній формі, засвітивши спортивну фігуру.

"Дупа на рівні неба, і їй там комфортно", – жартома додала в підписі Шарліз.

Актриса Шарліз Терон - фото 351992
Актриса Шарліз Терон

Тим часом відома модель Ірина Шейк прикувала до себе увагу фанатів ефектним відео у білизні. Красуня завжди у чудовій формі та не соромиться це демонструвати!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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