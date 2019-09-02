У плащі та білизні: відео з сексуальною Іриною Шейк розхвилювало мережу

Відома модель Ірина Шейк прикувала до себе увагу фанатів ефектним відео у білизні. Красуня завжди у чудовій формі та не соромиться це демонструвати!

33-річна модель та ангел Victoria's Secret Ірина Шейк не збирається "розклеюватись" після розлучення з актором Бредлі Купером. Зірка продовжує активно вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів підписників. Там вона публікує найкращі кадри зі зйомок, світських заходів, а також своїх буднів. І поки частина мережі засипає обурливими коментарями сторінку Lady Gaga, яка зараз живе з колишнім чоловіком Ірини, сама ж Шейк демонструє ідеальну фігуру.

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Це підтверджує недавнє відео моделі, на якому вона позує лише у білизні та у шкіряному плащі. Як вона зазначила у підписі, "входжу у вихідні". Виглядає це справді ефектно, а 2 мільйони переглядів заміняють всі компліменти. Відзначимо, що запис було зроблено під час екстравагантної зйомки для Vogue.

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