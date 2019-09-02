Смілива дівчина вагою 235 кг відповіла усім хейтерам

23-річна Лорен Маді все життя бореться із зайвою вагою. Втомившись чути на свою адресу постійні насмішки, дівчина вирішила заткнути "доброзичливців" раз і назавжди.

Намагаючись допомогти собі та іншим зі схожою проблемою, Лорен виклала у Фейсбуці відверте фото і була здивована кількістю позитивних коментарів.

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Дівчина розповіла, що довгий час намагається схуднути, але всьому заважають компульсивні переїдання, депресія і лімфостаз. Лорен вже давно працює з психотерапевтом і займається в спортзалі, але поки результати незначні. Однак дівчина вже йде вірним шляхом, хоч він і дається їй це нелегко.

Лорен Маді

Близькі люди вважають, що таким чином я пропагую нездоровий спосіб життя. Ні в якому разі! Життя із зайвою вагою нестерпне і болюче, і я хочу швидше схуднути, але це не означає, що я буду сумувати і ненавидіти себе в процесі

Дівчина пояснила, що багато хто вважає, ніби схуднути легко: просто перестань їсти і займайся в залі. Але у більшості людей з ожирінням зайва вага набирається через психологічні проблеми. І їх потрібно вирішувати в першу чергу. Побажаємо Лорен наснаги: віримо, що у цієї сміливої і гарної дівчини все вийде!

Лорен Маді

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