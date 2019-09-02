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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

53-річна і гаряча: Сальма Хайєк показала звабливі форми у бікіні

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Сальма Хайєк - фото 1
Сальма Хайєк / instagram.com/salmahayek

Відома акторка Сальма Хайєк похизувалась ефектною фігурою перед фанатами, ще раз підтвердивши, що можна виглядати розкішно у будь-якому віці. Тут спекотно!

2 вересня Сальма Хайєк відзначає свій день народження, а цьогоріч мексикансько-американській виповнилось 53 роки. Щоправда, важко повірити у цю цифру, адже зірка виглядає справді ефектно. Це підтверджує і свіже фото у профілі Сальми в Instagram, де за нею стежать понад 11 мільйонів підписників. Напередодні свята акторка показала сонячне фото на пляжі, на якому позує струнку фігуру

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53-річна і гаряча: Сальма Хайєк показала звабливі форми у бікіні - фото 351714

Джерело фото: instagram.com/salmahayek

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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