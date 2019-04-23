Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Оля Цибульська показала, як виглядала 20 років тому

  • 21
Як виглядала Цибульська у 1999 році - фото 1
Як виглядала Цибульська у 1999 році / Clutch

Українська співачка Оля Цибульська показала шанувальникам раритетне фото. На сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому відображена під час виступу на сцені міської школи.

Артистка зазначила, що кадр був зроблений на початку її музичної кар'єри 20 років тому.

І ще: Сп'яніла Настя Каменських і відверта Оля Цибульська: зірковий огляд тижня

"1999 рік. Один з моїх перших вокальних конкурсів. Я на сцені міської школи, співаю для чотирьох членів журі, такий собі Радивилівський Х-фактор. У залі нас п'ятеро, а я уявляю, що даю сольний концерт у Палаці Спорту. Інтернету у нас тоді не було. Тому, щоб вивчити пісню на виступ ми з однокласником-клавішником читали програму телепередач в газеті, шукали концерт і підбирали акорди просто з екрану. Якщо не встигали, чекали тиждень до наступного ефіру", – зізнається зірка.

Оля Цибульська показала, як виглядала 20 років тому - фото 323478

А ще Цибульська потішила фанатів відео з підготовки до зйомок свого новенького кліпу "Дівчинка".

Читайте також: Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
  • Вчора, 11:05
  • 193
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 167
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 208
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Оля Цибульська