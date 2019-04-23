Оля Цибульська показала, як виглядала 20 років тому

Українська співачка Оля Цибульська показала шанувальникам раритетне фото. На сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому відображена під час виступу на сцені міської школи.

Артистка зазначила, що кадр був зроблений на початку її музичної кар'єри 20 років тому.

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"1999 рік. Один з моїх перших вокальних конкурсів. Я на сцені міської школи, співаю для чотирьох членів журі, такий собі Радивилівський Х-фактор. У залі нас п'ятеро, а я уявляю, що даю сольний концерт у Палаці Спорту. Інтернету у нас тоді не було. Тому, щоб вивчити пісню на виступ ми з однокласником-клавішником читали програму телепередач в газеті, шукали концерт і підбирали акорди просто з екрану. Якщо не встигали, чекали тиждень до наступного ефіру", – зізнається зірка.

А ще Цибульська потішила фанатів відео з підготовки до зйомок свого новенького кліпу "Дівчинка".

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