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Оля Полякова розбурхала шанувальників струнким тілом в напівпрозорому вбранні

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Популярна українська співачка Оля Полякова поділилася зі своїми підписниками серією спокусливих знімків, на яких вона позувала в екстремально короткому, напівпрозорому платті з глибоким декольте.

Так, зваблива співачка позувала у відвертому наряді, який вигідно підкреслив апетитні форми красуні. Відомо, що пікантні фотографії були зроблені під час фіналу шоу Голос країни 9, на якому виступала Оля. Поп-діва публікувала кадри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Мені подобається мій новий образ, а вам?" – запитала у шанувальників зірка.

Оля Полякова розбурхала шанувальників струнким тілом в напівпрозорому вбранні - фото 323517

Оля Полякова розбурхала шанувальників струнким тілом в напівпрозорому вбранні - фото 323518

Оля Полякова розбурхала шанувальників струнким тілом в напівпрозорому вбранні - фото 323519

Оля Полякова розбурхала шанувальників струнким тілом в напівпрозорому вбранні - фото 323520

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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