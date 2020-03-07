Зваблива Наомі Кемпбелл показала, як боротися з коронавірусом

Всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл пішла війною на коронавірус і повела за собою підписників.

Британська супермодель і акторка Наомі Кемпбелл закликала людей задля уникнення інфікування коронавірусом COVID-19 користуватися рукавичками.

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Такий допис Кемпбелл розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. В тексті на фото супермодель наголошує на необхідності безпеки і заохочує не забувати про рукавички. Сама Кемпбелл позує в рожевих. Наомі Кемпбелл уважно ставиться до ризику інфікування. Її повний арсенал захисних засобів вже обговорювали в ЗМІ. Так, на фото британку можна побачити в захисній масці і знову ж в рукавичках.

Коронавірус SARS-CoV-2 передається повітряно-крапельним шляхом, тому контакт слизових оболонок з інфекцією й справді може призвести до зараження. Через це лікарі рекомендують ретельно і часто мити руки і намагатися не торкатись обличчя.

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