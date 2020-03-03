Коронавірус у Чернівцях: що відомо про стан хворого чоловіка

3 березня стало відомо про перший випадок коронавірусу COVID-19 в Україні. Хворим виявився мешканець Чернівців, який разом із дружиною повернувся з Італії. Розповідаємо, як він почувається.

Як повідомив заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко, подружжя поверталося літаком з Італії до Румунії, а звідти вже власним авто до Чернівців. Під час перетину кордону в пари не було симптомів ГРВІ, проте вдома подружжя перебувало у самоізоляції. Через два дні у чоловіка з'явилась лихоманка та сухий кашель

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Спеціальна медична бригада доставила хворого в інфекційну лікарню, де його помістили в облаштовану ізольовану палату. Лабораторні тести підтвердили наявність коронавірусу COVID-19. У жінки наразі не виявлено жодних симптомів захворювання, проте всі контактні особи перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів. Зразки аналізів відправлені до ВООЗ.

Стан хворого – стабільний. Його можна було і не госпіталізувати, надавати медичну допомогу на дому. Але оскільки це перший випадок, і наше завдання унеможливити передачу вірусу в Україні, то його забрали до лікарні, – розповів Ляшко.

В.о. директорки лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко додала, що в жителя Чернівців пневмонії немає. "Йому виділяється особлива увага з боку медичного персоналу. Ми розуміємо, що захворювання не просте, тому будемо ретельно спостерігати", – запевнила Гопко.

Приміщення сприяє тому, що вірус не контактує з іншими пацієнтами, які перебувають у інфекційному відділені. Лікарі та інший медичний персонал, які заходять до палати, дотримуються всіх вимог захисту, – наголосили в МОЗ.

Карантин у Чернівцях наразі вводити не будуть. Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька акцентувала, що ситуація повністю контрольована.

У нас є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. Понад тисячу лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч кваліфікованих медичних працівників, які знають – що і як робити у випадку підозри або захворювання на коронавірус, – підсумувала Скалецька.

Вона також нагадала особам, які повертаються з країн, де зафіксовано випадки зараження на коронавірус, дотримуватись інструкцій та рекомендацій ВООЗ. При перших ознаках ГРВІ слід звертатися до лікаря і обов'язково повідомляти про свою подорож:

Відзначимо, що наразі рекомендованих лікарських засобів для профілактики чи лікування коронавірусу не існує. Пацієнтам надається симптоматичне лікування. Проте захворювання, викликане новим коронавірусом, не можна називати "смертельним", адже летальність становить 3,3%. Натомість 96,7% інфікованих видужують.

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