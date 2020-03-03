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Коронавірус 8 березня

Коронавірус у Чернівцях: що відомо про стан хворого чоловіка

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Тести на коронавірус - фото 1
Тести на коронавірус / gettyimages

3 березня стало відомо про перший випадок коронавірусу COVID-19 в Україні. Хворим виявився мешканець Чернівців, який разом із дружиною повернувся з Італії. Розповідаємо, як він почувається.

Як повідомив заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко, подружжя поверталося літаком з Італії до Румунії, а звідти вже власним авто до Чернівців. Під час перетину кордону в пари не було симптомів ГРВІ, проте вдома подружжя перебувало у самоізоляції. Через два дні у чоловіка з'явилась лихоманка та сухий кашель

Тут більше: Що відомо про перший випадок коронавірусу в Україні

Спеціальна медична бригада доставила хворого в інфекційну лікарню, де його помістили в облаштовану ізольовану палату. Лабораторні тести підтвердили наявність коронавірусу COVID-19. У жінки наразі не виявлено жодних симптомів захворювання, проте всі контактні особи перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів. Зразки аналізів відправлені до ВООЗ.

Стан хворого – стабільний. Його можна було і не госпіталізувати, надавати медичну допомогу на дому. Але оскільки це перший випадок, і наше завдання унеможливити передачу вірусу в Україні, то його забрали до лікарні, – розповів Ляшко.

В.о. директорки лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко додала, що в жителя Чернівців пневмонії немає. "Йому виділяється особлива увага з боку медичного персоналу. Ми розуміємо, що захворювання не просте, тому будемо ретельно спостерігати", – запевнила Гопко.

Приміщення сприяє тому, що вірус не контактує з іншими пацієнтами, які перебувають у інфекційному відділені. Лікарі та інший медичний персонал, які заходять до палати, дотримуються всіх вимог захисту, – наголосили в МОЗ.

Карантин у Чернівцях наразі вводити не будуть. Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька акцентувала, що ситуація повністю контрольована.

У нас є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. Понад тисячу лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч кваліфікованих медичних працівників, які знають – що і як робити у випадку підозри або захворювання на коронавірус, – підсумувала Скалецька.

Вона також нагадала особам, які повертаються з країн, де зафіксовано випадки зараження на коронавірус, дотримуватись інструкцій та рекомендацій ВООЗ. При перших ознаках ГРВІ слід звертатися до лікаря і обов'язково повідомляти про свою подорож:

Коронавірус у Чернівцях: що відомо про стан хворого чоловіка - фото 389776
Коронавірус у Чернівцях: що відомо про стан хворого чоловіка - фото 389775

Відзначимо, що наразі рекомендованих лікарських засобів для профілактики чи лікування коронавірусу не існує. Пацієнтам надається симптоматичне лікування. Проте захворювання, викликане новим коронавірусом, не можна називати "смертельним", адже летальність становить 3,3%. Натомість 96,7% інфікованих видужують.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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