Супрун спростувала фейкові методи боротьби з коронавірусом: не ведіться на це

Після новини про перший випадок коронавірусу в Україні у мережі почали з'являтись сумнівні реклами та "корисні" поради про те, як захистити себе. Ми ж нагадуємо, що ліків проти захворювання наразі немає, а вберегти нас може хіба що дотримання гігієни.

Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун наголошує, що на фоні стурбованості людей через коронавірус активізувались особи, які заробляють на продажах сумнівних засобів, що нібито оберігають або навіть лікують всі ймовірні та неймовірні хвороби.

Це цікаво: Як у мережі реагують на ситуацію коронавірус в Україні

Тому надзвичайно важливо не піддаватися фейкам та маніпуляціям, яких буде багато.

Від коронавірусу, як і від будь-якого іншого вірусу, НЕ захищають і, тим більше, НЕ лікують різні БАДи, цибульно-часникові відвари, олії кмину та гомеопатія.

Так само тут безпомічні імуномодулятори, антивірусні препарати або ж оксолінова мазь. Тобто весь арсенал засобів, які зазвичай продають для лікування грипу і застуди, а тепер намагаються продати під новим соусом захисту від коронавірусу.

Засоби, дієвість яких не доведена жодними науковими дослідженнями, не просто відберуть ваші гроші. Вони небезпечні ще й тим, що створюють ілюзію захисту та відвертають увагу від справді важливих речей, які допомагають.

Наголошуємо, що скуповувати захисні маски теж немає потреби. Їх повинні носити не здорові люди, а хворі із респіраторними симптомами.

Фахові рекомендації, які поширюють міжнародні наукові спільноти та інституції зі сфери охорони здоров'я, дуже прості. Але вони діють, на відміну від фейсбучних порад горе-маркетологів.

Ось те, що допоможе захиститися від коронавірусу:

Ретельно мийте руки . Водою з милом та щонайменше 20-30 секунд.

. Водою з милом та щонайменше 20-30 секунд. Коли мила з водою немає поруч – користуйтеся антисептиком для рук. У розчині має бути 60%-80% спирту або 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук. Обробляйте руки щонайменше 30 секунд.

для рук. У розчині має бути 60%-80% спирту або 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук. Обробляйте руки щонайменше 30 секунд. Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота, уникайте тісного контакту з хворими людьми.

Провітрюйте та зволожуйте приміщення, дезінфікуйте поверхні.

та зволожуйте приміщення, дезінфікуйте поверхні. Для того, щоби допомогти своєму організму дати відсіч будь-яким хворобам, завжди збалансовано харчуйтеся, пийте багато води, займайтеся спортом та спіть вдосталь.

Якщо бачите спробу нав’язати вам фейковий засіб лікування – ігноруйте цю особу або відправляйте її в бан. Турбота про інформаційну гігієну – теж важливий аспект боротьби з коронавірусом. Чим більше людей знатимуть про правдиві способи захисту, тим скоріше ми подолаємо хворобу, підсумувала Супрун.

Читайте також: Як не заразитися коронавірусом в літаках