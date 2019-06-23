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Зваблива Міс Всесвіт 2012 захопила пляжними фото (18+)

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Олівія Калпо на пляжі - фото 1
Олівія Калпо на пляжі / instagram.com/oliviaculpo

Одна із найкрасивіших жінок світу Олівія Калпо похизувалась спокусливими формами у купальниках. Ця дівчина обожнює пляжний сезон і завжди готова до нього. Тут спекотно!

27-річна американська модель, а також переможниця конкурсів "Міс США 2012" та "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо підкорює серця не лише з реклам брендів, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там у красуні понад 4 мільйони підписників, що й не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

І ще: Пірат з ефектним декольте: Мадонна захопила гарячим образом

Нещодавно Олівія вирішила нагадати про недавню фотосесію для бренду купальників SISwim. Ідеальна фігура, побережжя та ефектні бікіні – тут справді гаряче:

Зваблива Міс Всесвіт 2012 захопила пляжними фото (18+) - фото 335890

Зваблива Міс Всесвіт 2012 захопила пляжними фото (18+) - фото 335891

Зваблива Міс Всесвіт 2012 захопила пляжними фото (18+) - фото 335892

Джерело всіх фото: instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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