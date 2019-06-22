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Мокро та гаряче: американська блогерка показала літні фото (18+)

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Алексіс Рен роздяглась в Instagram - фото 1
Алексіс Рен роздяглась в Instagram / instagram.com/alexisren

Популярна каліфорнійська блогерка похизувалась апетитною фігурою на пляжі, нагадавши, що сезон купальників вже давно відкрито. Ця дівчина зовсім не має комплексів!

22-річна блогерка та бікіні-модель з Каліфорнії Алексіс Рен важко назвати непомітною чи сором'язливою, тому не дивно, що за її акаунтом в Instagram стежать більш як 13 мільйонів користувачів. Красуня не соромиться ділитись пікантними фото з мінімальною кількістю одягу та показати себе із різних ракурсів.

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Нещодавно Алексіс показала свіжу порцію пляжних фото в чорному купальнику, які ледь втримує форми інтернет-зірки. Ці кадрі підтверджують, що дівчина не дарма вважається однією із найпопулярніших бікіні-моделей у США.

Мокро та гаряче: американська блогерка показала літні фото (18+) - фото 335800

Мокро та гаряче: американська блогерка показала літні фото (18+) - фото 335801

Мокро та гаряче: американська блогерка показала літні фото (18+) - фото 335802

Джерело всіх фото: instagram.com/alexisren

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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