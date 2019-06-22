На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Мокро та гаряче: американська блогерка показала літні фото (18+)
-
- 20
Популярна каліфорнійська блогерка похизувалась апетитною фігурою на пляжі, нагадавши, що сезон купальників вже давно відкрито. Ця дівчина зовсім не має комплексів!
22-річна блогерка та бікіні-модель з Каліфорнії Алексіс Рен важко назвати непомітною чи сором'язливою, тому не дивно, що за її акаунтом в Instagram стежать більш як 13 мільйонів користувачів. Красуня не соромиться ділитись пікантними фото з мінімальною кількістю одягу та показати себе із різних ракурсів.
І ще: Тут спекотно: розкішна модель показала ідеальну фігуру
Нещодавно Алексіс показала свіжу порцію пляжних фото в чорному купальнику, які ледь втримує форми інтернет-зірки. Ці кадрі підтверджують, що дівчина не дарма вважається однією із найпопулярніших бікіні-моделей у США.
Джерело всіх фото: instagram.com/alexisren
Читайте також: Гаряча модель Playboy поскаржилася на великі груди
-
15:17Джамала показала зворушливе фото з сином
-
14:55З якого віку дітям обов'язково носити сонцезахисні окуляри
-
14:35У NASA назвали дату повного зникнення льодовиків Гренландії
-
14:19Мокро та гаряче: американська блогерка показала літні фото (18+)
-
13:55Вихований собака потішив Reddit: кумедне відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:22Це кінець: Міла Куніс та Ештон Катчер потролили відомий журнал (відео)
-
12:53Життя у Нью-Йорку: вуличні фото міста, які захоплюють
-
12:24З чим краще не їсти смажену картоплю
-
11:51Японка з пишним бюстом вчить носити сумочку правильно: фото
-
11:26Найкращий рок тижня: плейлист крутої музики
-
10:50У ДСНС оголосили попередження для українців
-
10:27Тут спекотно: розкішна модель показала ідеальну фігуру
-
09:52Дуже захоплений собака розвеселив мережу: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:31Яку погоду очікувати 22 червня: точний прогноз по містах
-
09:00Картинки з весіллям: вітальні листівки і відкритки для молодих
-
08:43Астронавт показав вражаючі нічні кадри Землі з космосу: відео
-
08:24Крохмаль в їжі: як це впливає на здоров'я
- 21 червня
-
21:55Співаючий в метро пасажир став зіркою мережі: веселе відео
-
21:2122 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Nova 5: Huawei офіційно показала смартфони
-
20:19У США рибалка виловив гігантську рибу-мутанта: фотофакт
-
20:0015 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз
-
19:44Простий лайфхак, як визначити тип своєї статури
-
14:55З якого віку дітям обов'язково носити сонцезахисні окуляри
-
11:26Найкращий рок тижня: плейлист крутої музики
-
09:31Яку погоду очікувати 22 червня: точний прогноз по містах
- 21 червня
-
20:0015 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз
-
17:41Чорнобиль сьогодні: Netflix показав унікальні кадри відродження флори і фауни
-
16:10Такими Друзів ви ще не бачили: раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу
-
14:21Coca-Cola, Maggi, Milky Way та інша легендарна реклама з 90-х
-
13:02Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс
-
10:24Анекдоти про відпочинок "все включено": веселі жарти про олінклюзив
-
07:15День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 21 червня
- 20 червня
-
21:1121 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:45В Україні посилять ліміти на закордонні посилки: як розрахувати вартість
-
18:04Як це працює: 5 мотиваційних книг про досягнення успіху
-
16:45Страви з кабачків: смачні і швидкі рецепти приготування у фото
-
16:00Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
-
14:27Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки
-
11:22Ось як готувати капустяний квас вдома: легкий рецепт реджувелака
-
08:29Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України
- 19 червня
-
21:1520 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:00Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
-
14:00Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася
-
12:15Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
-
10:15Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок
-
07:14Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах
- 18 червня
-
21:55Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків