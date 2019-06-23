Пірат з ефектним декольте: Мадонна захопила гарячим образом

Американська поп-діва Мадонна знову опинилась у центрі уваги публіки через звабливий образ піратки. Зірка ламає стереотипи про вигляд жінок у такому віці!

60-річна поп-зірка Мадонна не збирається поступатись молодим поколінням, тому після виходу нового альбому вражає своєю появою на різних медіаресурсах.

І ще: Мокро та гаряче: американська блогерка показала літні фото (18+)

Про кожен свій крок у шоу-бізі жінка також розповідає на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де не соромиться з'являтись без ідеальної укладки та макіяжу. До слова, там за білявкою стежать понад 13 мільйонів відданих шанувальників. Нещодавно Меджі стала гостею інтернет-радіо iHeartRadio, для якого обрала той же стиль сексуального пірата. Виконавиця у корсеті з пишним декольте та в коротких шортах вирішила показати, що здатна ще на багато.

Гортайте галерею:

Читайте також: Тут спекотно: розкішна модель показала ідеальну фігуру