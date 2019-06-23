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Пірат з ефектним декольте: Мадонна захопила гарячим образом

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Мадонна у сексуальному образі - фото 1
Мадонна у сексуальному образі / instagram.com/andylecompte

Американська поп-діва Мадонна знову опинилась у центрі уваги публіки через звабливий образ піратки. Зірка ламає стереотипи про вигляд жінок у такому віці!

60-річна поп-зірка Мадонна не збирається поступатись молодим поколінням, тому після виходу нового альбому вражає своєю появою на різних медіаресурсах.

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Про кожен свій крок у шоу-бізі жінка також розповідає на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де не соромиться з'являтись без ідеальної укладки та макіяжу. До слова, там за білявкою стежать понад 13 мільйонів відданих шанувальників. Нещодавно Меджі стала гостею інтернет-радіо iHeartRadio, для якого обрала той же стиль сексуального пірата. Виконавиця у корсеті з пишним декольте та в коротких шортах вирішила показати, що здатна ще на багато.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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