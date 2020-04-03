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Зваблива Клеопатра: гаряча Демі Роуз захопила мережу своїм бюстом (18+)

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Демі Роуз показала сексуальну фігуру в бікіні - фото 1
Демі Роуз показала сексуальну фігуру в бікіні

Популярна інтернет-модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги через сексуальне фото на пляжі у крихітному купальнику. Ефектні форми дівчини вражають!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 13 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

І ще: Зваблива фітоняшка вразила фігурою у непомітному бікіні (відео 18+)

Нещодавно дівчина поділилась архівним фото на побережжі, на якому позує у чорній перуці та ледь помітному бікіні. Коментатори вже встигли назвати її сучасною Клеопатрою:

Зваблива Клеопатра: гаряча Демі Роуз захопила мережу своїм бюстом (18+) - фото 396012

До слова, і без перуки та в довгій сукні Демі виглядає не менш розкішно:

Зваблива Клеопатра: гаряча Демі Роуз захопила мережу своїм бюстом (18+) - фото 396013
Зваблива Клеопатра: гаряча Демі Роуз захопила мережу своїм бюстом (18+) - фото 396014

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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