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Зваблива Клеопатра: гаряча Демі Роуз захопила мережу своїм бюстом (18+)
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Популярна інтернет-модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги через сексуальне фото на пляжі у крихітному купальнику. Ефектні форми дівчини вражають!
25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 13 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.
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Нещодавно дівчина поділилась архівним фото на побережжі, на якому позує у чорній перуці та ледь помітному бікіні. Коментатори вже встигли назвати її сучасною Клеопатрою:
До слова, і без перуки та в довгій сукні Демі виглядає не менш розкішно:
Джерело фото: instagram.com/demirose
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