Залишайся вдома: відео з сексуальною Емілі Ратажковскі розбурхало мережу

Відома модель Емілі Ратажковскі зараз також дотримується правил карантину, але це не заважає їй тішити шанувальників гарячими фото та відео. Цього разу дівчина показала, як розважається на самоізоляції.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Хоча Ратажковскі зараз перебуває в самоізоляції, проте не забуває тішити прихильників свіжим контентом. Нещодавно зірка опублікувала веселе та спокусливе відео, на якому вона цокається із собою у дзеркалі різними напоями. Від ранкової кави у піжамі до вина та відсутності спідньої білизни – не дивно, що за лічені години ролик зібрав понад мільйон переглядів. Заклик цього запису простий – залишайтесь вдома.

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