Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Залишайся вдома: відео з сексуальною Емілі Ратажковскі розбурхало мережу

  • 165
Емілі Ратажковскі зняла карантинне відео - фото 1
Емілі Ратажковскі зняла карантинне відео

Відома модель Емілі Ратажковскі зараз також дотримується правил карантину, але це не заважає їй тішити шанувальників гарячими фото та відео. Цього разу дівчина показала, як розважається на самоізоляції.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

І ще: Британська порнозірка розкрила секрет своєї популярності (18+)

Хоча Ратажковскі зараз перебуває в самоізоляції, проте не забуває тішити прихильників свіжим контентом. Нещодавно зірка опублікувала веселе та спокусливе відео, на якому вона цокається із собою у дзеркалі різними напоями. Від ранкової кави у піжамі до вина та відсутності спідньої білизни – не дивно, що за лічені години ролик зібрав понад мільйон переглядів. Заклик цього запису простий – залишайтесь вдома.

Читайте також: Найсексуальніша дівчина світу знялася у куртці на голе тіло: відверті фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
  • 29 березня, 18:50
  • 3868
ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
  • 01 квітня, 14:00
  • 4454
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2202010
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз