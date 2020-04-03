Зваблива фітоняшка вразила фігурою у непомітному бікіні (відео 18+)

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу навіть на карантині не припиняє тішити шанувальників гарячими кадрами. Недавнє відео зірки у крихітному купальнику розвіює всі здогадки про фотошоп її фігури.

25-річна фітнес-модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Попри те, що більшість зірок зараз у режимі самоізоляції, Теммі не збирається припиняти ділитись пікантними відео. Недавній запис з моделлю у тілесному бікіні, яке ледь приховує її розкішну фігуру, стало справжнім хітом. За короткий час ролик зібрав понад 1,8 млн переглядів та кілька тисяч коментарів з компліментами. І це не дивно, адже білявка вкотре підтвердила, що не фотошопить свої форми.

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