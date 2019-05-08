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Зваблива Кетрін Зета-Джонс розбурхала фанатів фото в юності

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Кетрін Зета-Джонс в молодості - фото 1
Кетрін Зета-Джонс в молодості / instagram.com/johnrussophoto

Знаменита голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс поділилась архівним фото з молодих років, викликавши шквал захоплених коментарів. Дуже спокуслива і юна актриса позувала у білизні.

49-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс не часто тішить прихильників своєю появою, адже вона рідко відвідує значні світські заходи зі своєю родиною. І це не дивно, адже кілька років тому стало відомо, що зірка проходила лікування через біполярний розлад, що ледь не стало причиною для розлучення з її чоловіком та актором Майклом Дугласом. Однак зараз актриса пішла на поправку, а її місце серед знаменитостей поступово займає 15-річна донька.

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Але Кетрін все одно залишається у тренді та навіть має свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 2,5 млн підписників. Зазвичай, там з'являються архівні та нові фото Зета-Джонс зі зйомок та заходів. Недавній пост також не став винятком, адже на ньому можна побачити ще зовсім юну британку у білизні. Тут спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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