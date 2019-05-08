Ангел Victoria's Secret показала фігуру в сексуальному купальнику (фото)

Популярна модель Лаіс Рібейро розбухала мережу звабливим фото у купальнику. Ця красуня нагадала, що до літа залишилось зовсім мало часу.

28-річна бразильська топ-модель Лаіс Рібейро зачаровує своєю вродою не лише з реклам світових брендів та на можних подіумах, а й зі своєї сторінки в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать понад 2 мільйони користувачів. А все тому, що дівчина ділиться не лише ідеальними знімками зі світських заходів та подій, а й карами зі зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Лаіс нагадала, що спекотний сезон близько і вона точно готова до нього. Це підтверджує останнє фото моделі у звабливому купальнику, який показує апетитну фігуру.

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