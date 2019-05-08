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Емілі Ратажковскі показала пишні груди у голому платті

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Користувачі високо оцінили фото Емілі - фото 1
Користувачі високо оцінили фото Емілі / Wallpaper Abyss

Модель Емілі Ратажковскі з'явилася на публіці в наряді в єгипетському стилі і з крилами на голові. Фото зірки в незвичайному вбранні з'явилося на її сторінці в Instagram.

Емілі Ратажковскі разом із сотнями зірок шоу-бізнесу, моди і кіно відвідала найбільше модне шоу MET GALA 2019.

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Для заходу модель вибрала напівпрозорий костюм сріблястого кольору, що повністю оголює живіт і практично повністю відкриває груди. Спідниця наряду виконана зі шлейфом і двома тонкими смужками на грудях, що перехрещуються біля шиї. Головною родзинкою образу стала прикраса у вигляді двох крил з боків обличчя.

За три години користувачі оцінили фото більш ніж 670 тисячами лайків і тисячами коментарів.

Емілі Ратажковскі показала пишні груди у голому платті - фото 326426

Емілі Ратажковскі показала пишні груди у голому платті - фото 326427

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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