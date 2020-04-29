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Зваблива Кайлі Дженнер розбурхала мережу оголеними фото

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Кайлі Дженнер показала реальну фігуру - фото 1
Кайлі Дженнер показала реальну фігуру

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась в центрі уваги мережі через спокусливі фото в бікіні. Дівчина з легкістю може скласти конкуренцію своїй сестрі Кім Кардашян.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 172 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Хоч зараз зірка дотримується самоізоляції, однак це не заважає їй розважатись у своєму помешканні з басейном та ділитись сонячними фото. Цього разу Кайлі знову нагадала, що має розкішну фігуру навіть у найвідвертішому купальнику.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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