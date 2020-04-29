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Найкрасивіша гравець у покер похизувалась сексуальною фігурою (18+)

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Сара Андервуд роздяглась для Інстаграму - фото 1
Сара Андервуд роздяглась для Інстаграму

Популярна блогерка та гравець у покер Сара Андервуд навіть на карантині не припиняє тішити шанувальників ефектними фото. Цього разу дівчина продемонструвала свої розкішні форми в купальнику.

36-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. Тому, сторінка Сари повна захопливими пейзажами та відвертими знімками.

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Нещодавно зірка опублікувала кілька гарячих фото у купальниках, від яких неможливо відвести погляд. Сара не лише має чудове почуття гумору, а й зовсім не страждає від комплексів щодо своїх форм.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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