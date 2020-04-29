Кім Кардашян спокусила мережу образом гарячої блондинки

Світська левиця Кім Кардашян вирішила стати блондинкою. Щонайменше, зірка всерйоз замислюється, щоб змінити свій звичний відтінок на світліший. Про це сама 39-річна діва заявила в одному з недавніх постів в Instagram.

Так, на підтвердження своїх слів, Кім Кардашян постала перед своїми шанувальниками в образі спокусливої блондинки. На фото красуня позувала у трикотажному костюмі світло-сірого відтінку: штани з високою посадкою, а також топ з відвертим декольте.

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Таке вбрання, як завжди, підкреслив тонку талію зірки і її видатні форми. На додаток образу Кім зробила свій фірмовий макіяж. Родзинкою ж лука стало волосся незвичного кольору: зірка вибрала блонд попелястого відтінку. Кадр красуня підписала просто і коротко: додавши емодзі у вигляді руки з манікюром і камери.

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