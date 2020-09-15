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Коронавірус Карантин 1 вересня

Зваблива Ірина Шейк завела шанувальників голим фото (18+)

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Ірина Шейк - фото 1
Ірина Шейк / instagram

Спокуслива всесвітньо відома модель Ірина Шейк розбурхала мережу черговим відвертим знімком голяка. Результатом пікантної фотосесії поділився фотограф Мерт Алас на своїй сторінці в Instagram.

Так, 34-річна Ірина Шейк постала у кадрі повністю оголеною. Красуня позувала стоячи спиною до камери, про це ідеальний ракурс, який дозволяє помилуватися апетитними формами моделі.

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А ще на знімку компанію дівчині склала величезна риба.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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